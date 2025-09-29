المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني يعقد اجتماعاً اليوم

منذ 53 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- من المقرر أن يعقد المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، اجتماعاً برئاسة الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الاثنين 29 أيلول 2025.

ووفقاً لمعلومات حصلت عليها كوردستان24، الاجتماع سيتناول الأوضاع السياسية في العراق، وإقليم كوردستان، والمنطقة، وقضية الانتخابات المقبلة، والحوار بين أربيل وبغداد.

كما سيناقش الاجتماع، خطوات تشكيل الحكومة العاشرة لإقليم كوردستان، ومن المنتظر أن يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن الحوار بين وفدي الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني، لتبدأ عقب الاجتماع الخطوات السياسية والقانونية لاجتماع البرلمان وتشكيل الحكومة.