لقاء مسرور بارزاني والسيسي: تأكيد مصري على دعم استقرار العراق ودعوة لتعزيز الشراكة الاقتصادية

منذ 52 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان العراق، في لقاء رفيع المستوى تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية.

وحضر اللقاء اللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة المصرية، وريبر أحمد، وزير داخلية إقليم كوردستان.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، بأن الرئيس السيسي أكد في مستهل اللقاء على موقف مصر الثابت والداعم لوحدة العراق وسلامة أراضيه.

كما شدد سيادته على مساندة مصر للعراق في مواجهة التحديات الراهنة، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، مشيداً بمستوى التنسيق الأمني الوثيق بين الأجهزة المصرية وسلطات الإقليم، وجهودهما المشتركة لإرساء دعائم الاستقرار في المنطقة.

وبحسب المتحدث الرسمي للحكومة المصرية فأن رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني أعرب عن تقدير حكومة الاقليم، للدور الريادي الذي تضطلع به مصر والقيادة المصرية في دعم العراق واستعادة السلام الإقليمي.

مؤكداً تطلع الإقليم لتمتين جسور التعاون مع مختلف المؤسسات المصرية.

وفي الشق الاقتصادي، أكد الرئيس السيسي حرص القاهرة على تعميق التعاون التجاري والاستثماري مع العراق وإقليم كوردستان بكافة صوره.

واستعرض الرئيس المصري القدرات الكبيرة للشركات المصرية، لاسيما في قطاعات الطاقة، المقاولات، والبنية الأساسية، داعياً حكومة الإقليم للاستفادة من الخبرات المصرية الواسعة لتنفيذ مشروعات تنموية بجودة عالية وتكلفة تنافسية.

ورحب مسرور بارزاني بدخول الشركات المصرية إلى أسواق الإقليم، مؤكداً أن زيارته تهدف إلى بحث آليات ملموسة لتعزيز التعاون والاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في قطاعات الإعمار والتنمية التي تمثل أولوية لدى حكومة إقليم كوردستان.

واختتم المتحدث الرسمي بالإشارة إلى أن اللقاء شهد تبادلاً للرؤى حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث استعرض الرئيس السيسي الرؤية المصرية الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، فيما قدم رئيس حكومة الإقليم تقديره للمواقف المصرية المتوازنة والحكيمة تجاه أزمات المنطقة.