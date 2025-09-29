عائلات الرهائن الإسرائيليين تحضّ ترامب على التمسك باتفاق غزة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- حضّت عائلات الرهائن الإسرائيليين الرئيس الأميركي دونالد ترامب على التمسك بالاتفاق الذي اقترحه لإنهاء الحرب في غزة، وذلك قبيل لقائه المقرر الإثنين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

وجاء في رسالة مفتوحة وجّهها منتدى عائلات الرهائن والمفقودين إلى ترامب "نطلب منكم بكل احترام أن تقفوا بحزم ضد أي محاولات لعرقلة الاتفاق الذي قدمتموه. المخاطر كبيرة جدا، وعائلاتنا انتظرت طويلا، ولا نحتمل أي تدخل يعرقل هذا التقدم".

وجاءت هذه المناشدة بعد تصريحات ترامب التي أشار فيها إلى قرب تحقيق اختراق في مفاوضات وقف إطلاق النار، مستشهدا بخطة مؤلفة من 21 بندا عرضها خلال محادثات أجراها مع قادة دول عربية وإسلامية على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكرر المنتدى تحميل نتانياهو مسؤولية "إفشال" مقترحات سابقة لوقف إطلاق النار خلال الحرب المستمرة منذ عامين كان من شأنها أن تؤدي إلى إطلاق سراح أقاربهم.

وبعد استهداف الجيش الإسرائيلي قادة حماس في الدوحة في وقت سابق من الشهر الجاري، قال المنتدى في بيان "لقد أثبتت الضربة الموجهة في قطر بما لا يدع مجالا للشك أن هناك عقبة واحدة أمام إعادة الرهائن وإنهاء الحرب: رئيس الوزراء نتانياهو. ففي كل مرة يقترب فيها التوصل إلى صفقة، يقوم نتانياهو بتخريبها".

ونُشرت رسالة عائلات الرهائن إلى ترامب قبل ساعات فقط من لقائه نتانياهو في البيت الأبيض، حيث من المتوقع أن يدفع الرئيس الأميركي نحو خطة سلام صعبة المنال في غزة تتضمن، بحسب تقارير إعلامية، إطلاق سراح الرهائن الـ47 خلال أول يومين من دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ.

وتوجّه المنتدى في رسالته إلى ترامب قائلا "أنت وحدك تملك القوة للدفع بهذا الاتفاق إلى خط النهاية، ونحن ممتنون جدا لوقوفك إلى جانبنا".

إلا أن أي مواقف قد تدعو إلى التفاؤل عم تصدر عن نتانياهو في الأيام الأخيرة، إذ تعهّد في خطاب تصعيدي أمام الأمم المتحدة الجمعة بـ"إنجاز المهمة" ضد حماس، وتوعد بعرقلة قيام دولة فلسطينية اعترفت بها مؤخرا دول غربية رئيسية.

ويبدو رئيس الوزراء الإسرائيلي مصمما على مواصلة الهجوم العسكري في مدينة غزة التي اضطر مئات الآلاف من سكانها للنزوح هربا من القصف المكثف التي تشهده المدينة خلال الأسابيع الأخيرة.

وطلبت عائلات الرهائن من ترامب الضغط على نتانياهو لوقف الحملة العسكرية، وجاء في الرسالة "إن تركيزكم المزدوج على إنهاء الحرب وإعادة جميع... الرهائن إلى ديارهم يتناقض بشكل صارخ مع توسيع إسرائيل للحرب حاليا. نشكركم على تمسككم الجريء بقناعاتكم رغم هذا التناقض. ونعلم أن هذا سيكون محور اجتماع الاثنين مع رئيس الوزراء نتانياهو".

واندلعت الحرب إثر هجوم لحماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، أسفر عن مقتل 1219 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات رسمية إسرائيلية.

وخطف 251 شخصا خلال الهجوم، لا يزال 47 منهم محتجزين، من بينهم 25 قضوا وفقا للجيش الإسرائيلي.

وقُتل 66005 فلسطينيين على الأقل، معظمهم من المدنيين، في قطاع غزة جراء الحملة العسكرية التي باشرها الجيش الإسرائيلي عقب الهجوم، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس، والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

AFP