توزيع منح مالية مقدمة من رئيس وزراء إقليم كوردستان على ناجين من قبضة داعش

منذ 16 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أكثر من ثلاثة آلاف إيزيدي، من الناجين من قبضة داعش، مستفيدين من مشروع التعاون المالي لرئيس الوزراء مسرور بارزاني، كما يشمل المشروع التعليم المجاني دون شرط العمر، إلى جانب الدعم النفسي.

وصرحت إيمان عبد الله، مشرفة المشروع، لموقع كوردستان24، "بالبدء بتوزيع المساعدات عن شهري آب وأيلول للناجين من يد داعش في شيخان ، والتي وفرها مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان.

وأشارت عبدالله، إلى أن المشروع بدء عام 2024، ولا يزال مستمراً حتى الآن، حيث يستفيد منه 3 آلاف و575 ناجي وناجية، من العدد في صعود، وبإمكان أولئك الذين يعيشون خارج البلاد أيضاً من المساعدات من خلال رابط التسجيل".

وأضافت: "بعد إعلان المشروع، تم إنقاذ 15 شخصًا إضافيًا ولم يكونوا ضمن القائمة المقدمة إلى حكومة إقليم كوردستان، لكن الآن تم الحصول على الموافقة على الأسماء التي تم إنقاذها بين عامي 2024 و2025 وستستفيد من مساعدات هذين الشهرين".

وأكدت أن المشروع ليس مدعومًا ماليًا فقط، بل يرافقه أيضًا دعم تعليمي، ويمكن للناجين الاستفادة من التعليم المجاني، وإذا كانوا أكبر سنًا، سيتم التعامل معهم كحالات خاصة، ويمكنهم الدراسة في المدارس، ويشمل المشروع المدارس و الجامعات والتعليم العالي.