تنفيذ مشروع طريق شقلاوة-كورى بكلفة تتجاوز 90 مليار دينار

منذ 38 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- طريق شقلاوة - كورى هو طريق إستراتيجي ذي مسارين، بطول 10 كيلومترات، جاري تنفيذه من قبل التشكيلة الحكومية التاسعة لإقليم كوردستان.

سيُنجز المشروع بكلفة 90 مليارًا و538 مليون دينار، وفقًا للمعايير الدولية.

بإنجاز المشروع، سيكتمل إنجاز نفقي ميراوا و ماوران، مع مستلزماتهما بشكل كامل.

سيتم تنفيذ المشروع بواسطة كوادر محلية، وقد بلغت نسبة الإنجاز لغاية الآن 35% ومن المقرر إكماله في غضون أقل من عامين، وهي مدة الإنجاز التي تم تحديدها سابقاً.

يتضمن المشروع ثلاثة تقاطعات تُسهِّل حركة المرور، كما أن إكمال الطريق، بالإضافة إلى فائدته الكبيرة للمواطنين وأهالي المنطقة بشكل عام، سيُخفِّف من الإزدحام، ويقلل من حوادث المرور على هذا الطريق الرئيسي والإستراتيجي.