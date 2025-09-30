رائحة غازات في بيجي وسط نداءات استغاثة من المواطنين

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- تشهد مدينة بيجي شمالي محافظة صلاح الدين، رائحة غازات قوية، وسط نداءات استغاثة من المواطنين.

وفقاً للإعلام المحلي العراقي، تنبعث رائحة غازات قوية في سماء مدينة بيجي شمالي صلاح الدين. وتزايد حالات الاختناق التي تتكرر يومياً.

وسبق أن أكدت وزارة النفط، أن النشاطات الانتاجية لمصفى الصمود في بيجي مستمرة ولا يوجد اي توقف لها.

ويُعد مصفى بيجي أكبر منشأة تكرير نفطية في البلاد، وتعرض سابقًا لأضرار جسيمة خلال المعارك مع تنظيم داعش قبل أن يعاد تشغيله تدريجيًا بدءًا من عام 2017.