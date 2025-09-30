بدء موسم حصاد التفاح في بساتين "شنو" شرق كوردستان

منذ 45 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- بدأ موسم حصاد التفاح في بساتين مدينة "شنو" منذ أسبوع. حيث تضم المنطقة 14 ألف هكتار من بساتين الفاكهة، وأكثر من 8 آلاف هكتار منها مخصصة لزراعة التفاح.

تتوقع مديرية الجهاد الزراعي في "شنو" أن يبلغ إنتاج التفاح لهذا العام 125 ألف طن، وهو ما يقل بنسبة 25% عن العام الماضي. وقد أدت زيادة تكاليف النقل وإيجارات غرف التبريد، بالإضافة إلى القيود المفروضة على تصدير التفاح خارج إيران، إلى خسائر كبيرة لأصحاب البساتين.

وقال زاهر قادر زاده، وهو صاحب بستان تفاح، لكوردستان 24: "يتطلب قطف التفاح وجمعه وتعبئته في الصناديق خبرة ودقة. نظرًا لأن جزءًا كبيرًا من هذا التفاح يتم إرساله إلى غرف التبريد، فإذا تم وضع تفاحة فاسدة في صندوق، فسوف تفسد التفاح في الصندوق بأكمله."

يوفر موسم حصاد التفاح فرص عمل مؤقتة لعدد من المواطنين ذوي الخبرة في هذا المجال. ومع ذلك، فإن انخفاض إنتاج التفاح في بساتين شنو أدى إلى تقليل فرص العمل المتاحة للعمال في هذا القطاع.

ويقول سردار محمدي، أحد العمال: "يتم إرسال جزء من هذا التفاح إلى أسواق شرق كردستان والمحافظات الإيرانية الأخرى، ويتم تخزين جزء آخر في غرف التبريد ليتم طرحه في الأسواق خلال فصلي الشتاء والربيع القادمين."

توجد في منطقة شنو 41 غرفة تبريد بسعة تخزينية تبلغ 150 ألف طن من التفاح. ومع انخفاض إنتاج التفاح هذا العام، من المتوقع أن يصل أقل من مائة ألف طن من التفاح إلى غرف التبريد.