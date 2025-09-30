زلزال بقوة 6 درجات يضرب سواحل جزيرة جاوا في إندونيسيا

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- شهدت سواحل جزيرة جاوا، الجزيرة الأكبر من حيث عدد السكان في إندونيسيا، مساء الثلاثاء 30 سبتمبر/ أيلول 2025، زلزالًا بلغت قوته ست درجات على مقياس ريختر، وفق ما أعلنته هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

الزلزال الذي وقع عند الساعة 23:49 بالتوقيت المحلي (16:49 بتوقيت غرينتش)، تم رصده على بعد نحو 150 كيلومترًا شرق مدينة سورابايا، ثاني أكبر مدن البلاد، ووقع على عمق 13.9 كيلومترًا تحت سطح الأرض، وفق صحيفة العين.

الزلزال، الذي لم تصدر بشأنه حتى الآن تقارير رسمية تفيد بوقوع خسائر أو أضرار كبيرة، شعر به سكان مناطق عديدة في شرق جاوا، وعلى وجه الخصوص مدينة سيدوارجو، التي كانت أصلًا تشهد أعمال إنقاذ متواصلة منذ الإثنين، عقب انهيار مدرسة إسلامية أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، ولا تزال جهود البحث جارية للعثور على عشرات الأشخاص العالقين تحت الأنقاض.

حتى هذه اللحظة، لم يتضح إذا كانت الهزة الأرضية قد أثّرت بشكل مباشر على جهود الإنقاذ الجارية، في وقت أكد فيه بعض السكان شعورهم بهزات واضحة دفعتهم إلى مغادرة منازلهم والمباني السكنية على الفور.

وتقع إندونيسيا ضمن منطقة "حزام النار" في المحيط الهادئ، التي تُعد من أكثر المناطق نشاطًا من حيث الزلازل والانفجارات البركانية. ويجعل هذا الموقع الجغرافي البلاد عرضة للهزات الأرضية بشكل متكرر، إذ تتقاطع فيها عدد من الصفائح التكتونية النشطة.

