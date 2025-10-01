الحوثيون يتبنّون هجوما على سفينة شحن هولندية قبالة اليمن

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلن الحوثيون اليمنيون فجر الأربعاء مسؤوليتهم عن هجوم استهدف الإثنين سفينة شحن هولندية في خليج عدن، الممرّ البحري الحيوي للتجارة العالمية.

ومنذ أشهر يستهدف الحوثيون في البحر الأحمر وخليج عدن سفنا يعتبرونها مرتبطة بإسرائيل، في هجمات يضعونها في إطار دعمهم لحليفتهم حركة حماس في قطاع غزة.

والإثنين، استُهدفت سفينة الشحن الهولندية "إم في مينرفاغراخت" بمقذوف أثناء إبحارها قبالة سواحل اليمن، في هجوم أدّى إلى إصابة اثنين من أفراد طاقمها بجروح، بحب ما أعلنت شركة "سبليتهوف" المالكة للسفينة.

كما أدّى الهجوم لإصابة السفينة بأضرار جسيمة وإجلاء أفراد طاقمها الـ19، ومن بينهم الجريحان.

وفجر الأربعاء قال الحوثيون في بيان إنّ السفينة استُهدفت بسبب "انتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة".

وأضاف البيان أنّ السفينة استهدفت "بصاروخ مجنّح، وقد أدّت العملية إلى إصابة السفينة بشكل مباشر واشتعال النيران فيها، وهي الآن معرضة للغرق".

وبحسب شركة الأمن البحري البريطانية "أمبري" فقد سبق لسفينة الشحن نفسها ان استُهدفت في 23 أيلول/سبتمبر "أثناء توجّهها إلى جيبوتي".

وكثّف الحوثيون هجماتهم بالمسيّرات والصواريخ ضدّ إسرائيل التي تردّ بضرب منشآت عديدة في اليمن بما في ذلك موانئ ومحطات كهرباء ومطار صنعاء الدولي.

AFP