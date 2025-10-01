إيطاليا تدعو "أسطول الصمود" الى التوقف لتسهيل اتفاقٍ في شأن غزة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- رأت رئيسة الوزراء الايطالية جورجيا ميلوني الثلاثاء أن على الأسطول الإنساني المتوجه الى غزة أن يتوقف للسماح بالتوصل الى اتفاق بين طرفي النزاع في القطاع المدمر.

في وقتٍ أبلغت فيه الخارجية الإيطالية المنظمين أن الفرقاطة المرافقة للأسطول ستصدر نداء لاسلكيا، في إشارة فيما يبدو إلى أنه تحذير أولي بانسحابها من مرافقة الأسطول كما سبق وأعلنت روما.

تزامن ذلك مع إعلان الأسطول عن تزايد نشاط الطائرات المسيرة فوقه مع اقترابه من وجهته.

وقالت ميلوني في بيان إن "خطة السلام للشرق الاوسط التي اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب توفر أملا باتفاق لوضع حد للحرب ولمعاناة السكان المدنيين الفلسطينيين وإرساء الاستقرار في المنطقة".

واعتبرت أن "هذا الامل يستند إلى توازن هش سيكون مدعاة سرور لكثيرين أن يقوضوه"، وفق ما نقلته مونت كارلو.

وأضافت ميلوني القريبة أيديولوجيا من دونالد ترامب، "أخشى تحديدا أن تستخدم محاولة الأسطول كسر الحصار البحري الإسرائيلي (لغزة) كذريعة".

وقالت أيضا "لهذا السبب، اعتقد أن على الاسطول أن يتوقف الآن وأن يقبل بواحد من الاقتراحات العديدة التي قدمت بهدف تحويل (مسار) المساعدة في شكل آمن".

وخلصت ميلوني الى أن "اي خيار آخر قد يتحول ذريعة لمنع السلام وتأجيج النزاع، وإلحاق الضرر تاليا بسكان غزة الذين يقال إن (الغرض) تقديم المساعدة اليهم".

عرض ترامب الاثنين خطة لإنهاء هذا النزاع الذي خلف عشرات آلاف القتلى في قطاع غزة المدمر واندلع إثر هجوم غير مسبوق لحماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023.

وانضمت أساطيل عدة الى "أسطول الصمود العالمي" الرئيسي والذي أبحر من برشلونة سعيا الى كسر الحصار البحري الإسرائيلي وإيصال المساعدات الى المدنيين الفلسطينيين.

ويتوقع أن يصل الاسطول ليلا الى المنطقة المحظورة من جانب إسرائيل، على بعد حوالى 150 ميلا من الساحل.

وقال الأسطول في منشور على تيليجرام "دخلنا الآن منطقة الخطر الشديد، وهي المنطقة التي تعرضت فيها أساطيل سابقة للهجوم أو الاعتراض".