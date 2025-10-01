مالية إقليم كوردستان تنشر جدول توزيع رواتب تموز

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- نشرت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاربعاء 1 أكتوبر 2025، جدول رواتب الموظفين والمتقاعدين، وأكدت المباشرة بتوزيع رواتب شهر تموز/يوليو الماضي، يوم غد الخميس.

وأدناه جدول توزيع الرواتب:

يوم غد الخميس، سيتم توزيع رواتب المتقاعدين المدنيين، وذوي الشهداء والمؤنفلين وذوي الاحتياجات الخاصة والسجناء السياسيين، ووزارة التربية، ومتقاعدي البيشمركة، ووزارة المالية والاقتصاد، وهيئة النزاهة، وهيئة الاستثمار، وهيئة البيئة، ومؤسسة إزالة ورفع الألغام، وهيئة المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم، وشؤون الشهداء والمؤنفلين، والمفوضية العليا للانتخابات، وديوان الرقابة المالية، وهيئة حقوق الإنسان.

اما يوم السبت، فسيتم توزيع رواتب وزارة الإعمار والإسكان، والصحة، والداخلية، والعدل، ومجلس القضاء، والتخطيط، والتجارة، والصناعة، والثروات الطبيعية، والنقل والمواصلات، والزراعة، والموارد المائية، ووزارة البلديات والسياحة.

ويوم الاحد المقبل فسيتم توزيع رواتب الشؤون الاجتماعية، وزارة الثقافة والشباب، والكهرباء، ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ورئاسة البرلمان ورئاسة الإقليم ورئاسة مجلس الوزراء والبيشمركة (الديوان والألوية) ووحدات 70 و80، ورواتب مجلس ومؤسسة الآسايش وقوات الزيرفاني وقيادة الدفاع والطوارئ ومديرية شرطة المؤسسات النفطية.