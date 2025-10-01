مالية كوردستان ترسل جدول رواتب شهر أيلول للمالية الاتحادية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، أن الفريق الفني التابع لها، أرسلت قائمة رواتب موظفي الإقليم عن شهر أيلول إلى ديوان المحاسبة في وزارة المالية الاتحادية.

يأتي ذلك، تزامناً مع بدء وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان بصرف رواتب الموظفين عن شهر تموز الماضي.

وكانت المالية الاتحادية قد أودعت مبلغ ( 956،928،000،000 ) في حساب مالية كوردستان عن رواتب موظفي الإقليم لـ شهر تموز الماضي، عقب إصدار وزير المالية الاتحادية، طيف سامي، أمراً بصرف رواتب موظفي كوردستان.

جاء ذلك بعد أيامٍ من إعلان حكومة كوردستان إيداع مبلغ 120 مليار دينار من إيرادات كوردستان غير النفطية لشهر تموز 2025، في الحساب المصرفي لوزارة المالية الاتحادية عبر فرع أربيل للبنك المركزي العراقي.

وأمس الثلاثاء، أفاد مراسل كوردستان24 في بغداد بأن مصدراً في وزارة المالية الاتحادية كشف أن الأخيرة ستبدأ بإجراءات صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان لشهر آب، حال إرسال الإقليم قريباً مبلغ 120 مليار دينار من الإيرادات المحلية إلى الوزارة.

وأوضح المصدر أن هذا المبلغ يمثل الشرط الأساسي لاستكمال الإجراءات المالية وصرف الرواتب في الوقت المحدد.