انتشار أمني واسع في ميونيخ الألمانية بعد انفجارات وإطلاق نار

أربيل (كوردستان 24)- كشفت وسائل إعلام ألمانية عن سبب الانفجار وإطلاق النار في مدينة ميونيخ الألمانية، الأمر الذي أدى إلى انتشار رجال الشرطة والإطفاء بأعداد كبيرة على طول شارع ليرشيناور الرئيسي في ميونيخ بألمانيا صباح اليوم الأربعاء.

وأشارت صحيفة بيلد الألمانية، نقلاً عن مصادرها، إلى أن رجلاً أقدم على تفجير منزل والديه والانتحار في المدينة.

وأفادت الصحيفة، اليوم الأربعاء، بأن الرجل قام بتفخيخ المنزل الواقع في عاصمة ولاية بافاريا بأجهزة متفجرة، قبل أن يشعل النار فيه وينتحر، حيث عثر على جثته في مكان الحادث.

كما تم العثور على شخص آخر على الأقل مصاب بجروح ناتجة عن طلق ناري في نفس المكان، وفقا لما ذكره موقع روسيا اليوم.

وأعلنت الشرطة الألمانية عبر منصة "إكس" اليوم الأربعاء أنه تم العثور على فخاخ قابلة للانفجار داخل منزل محترق في ميونخ، مضيفة أنه تم الاستعانة بقوات خاصة لنزع فتيل المتفجرات.

وذكر المتحدث أن الطريق مغلق على نطاق واسع بسبب العمليات المكثفة للشرطة والإطفاء.

