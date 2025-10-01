إنذار بوجود قنبلة في مطار بروكسل يتضح أنه كاذب

منذ 11 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- شهد مطار بروكسل الدولي صباح اليوم الأربعاء، حالة استنفار أمني عقب ورود تهديد بوجود قنبلة على متن إحدى الطائرات، قبل أن تؤكد التحقيقات لاحقاً أن الإنذار كان كاذباً.

وبحسب بيان المطار والشرطة الفيدرالية البلجيكية، فقد جرى التعامل فوراً مع البلاغ، حيث اتُخذت إجراءات أمنية عاجلة لضمان سلامة الركاب والطائرات.

الطائرة المعنية من نوع Airbus A220 تابعة للخطوط الجوية البلجيكية (Brussels Airlines)، وكانت متوجهة إلى برلين بالرحلة رقم SN2581. وبعد تلقي الإنذار، نُقلت الطائرة إلى منطقة بعيدة عن مباني المطار لإجراء تفتيش دقيق.

وخلال عملية الفحص، تم إجلاء الركاب وطاقم الطائرة إلى مكان آمن، فيما أُغلق أحد مدارج المطار لفترة قصيرة، كما أُلغيَت ثلاث رحلات كإجراء احترازي.

نتائج التحقيقات الأولية

أكدت الشرطة الفيدرالية في بيانها أن عمليات التفتيش انتهت دون العثور على أي خطر حقيقي، وأن حركة الطيران عادت إلى طبيعتها.

وأضاف البيان: "التحقيقات أظهرت أن الإنذار كان كاذباً، ولا وجود لأي تهديد فعلي".

ولم تكشف السلطات حتى الآن عن مصدر البلاغ أو الجهة التي تقف وراء التهديد، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية.