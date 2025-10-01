اسطول المساعدات لقطاع غزة يواصل مساره رغم "مناورات ترهيب" اسرائيلية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن أسطول المساعدات الدولية لغزة الذي ابحر من تونس في منتصف أيلول/سبتمبر، والموجود قبالة السواحل المصرية الأربعاء إنه سيواصل رحلته على الرغم من "مناورات ترهيب" نفذتها خلال الليل، بحسب المنظمين، "سفن عسكرية إسرائيلية" ودعوات من إسبانيا وإيطاليا التوقف عن التقدم.

ويضم "أسطول الصمود العالمي" الذي انطلق أولا من إسبانيا في مطلع أيلول/سبتمبر، حوالى 45 سفينة على متنها مئات الناشطين المؤيدين للفلسطينيين من أكثر من 40 دولة، وهم ينقلون حليب الأطفال ومواد غذائية ومساعدات طبية. ويؤكد أنه "مهمة سلمية وغير عنيفة".

وفي الساعة 05,30 بتوقيت غرينتش، قال الأسطول إنه موجود في البحر الأبيض المتوسط شمال السواحل المصرية على بعد 120 ميلا بحريا أي حوالى 220 كيلومترا من الأراضي الفلسطينية.

ويشارك في هذا التحرك حفيد نيلسون مانديلا، والنائب السابق في جنوب إفريقيا ماندلا مانديلا، والناشطة السويدية غريتا تونبرغ، والنائبة الأوروبية الفرنسية ريما حسن، ورئيسة بلدية برشلونة السابقة آدا كولاو، بهدف "كسر الحصار الإسرائيلي على غزة" و"تسليم المساعدات الإنسانية إلى السكان المحاصرين والذين يعانون من الجوع والابادة الجماعية".

وأكد "أسطول الصمود العالمي" في بيان أنه "في الصباح الباكر، نفذت قوات البحرية التابعة للاحتلال الإسرائيلي عملية ترهيب" ضد الأسطول.

وأوضح البيان أن "ألما"، إحدى السفن الرئيسية في الأسطول، "حاصرتها سفينة حربية إسرائيلية بشكل عدائي لعدة دقائق".

وخلال الحادث، "تم تعطيل الاتصالات عن بُعد"، ما اضطر القبطان "لإجراء مناورة مفاجئة لتجنب الاصطدام المباشر" بالسفينة الإسرائيلية، بحسب البيان.

وأضاف "بعد فترة وجيزة، استهدفت السفينة نفسها (مركب) سيريوس، مكررة مناورات الترهيب ذاتها لفترة طويلة نسبيا قبل أن تنصرف".

وقالت ماري ميسمور، النائبة الفرنسية عن حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي الفرنسي، الموجودة على متن السفينة سيريوس، لوكالة فرانس برس إنها شاهدت سفينتين مجهولتين على الأقل، كانت إحداهما "قريبة للغاية".

وأشارت إلى وجود "سفينة تدخل عسكرية قامت بتوجيه ضوء مبهر نحونا"، وبالتزامن تم قطع "الاتصالات عبر الرادار والانترنت" قبل رفع حالة التأهب.

وفي بيان منفصل نُشر على "إكس" قرابة الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش، ذكر الاسطول أنه "سيتوخى الحذر عند دخوله المنطقة التي سبق وتعرضت فيها أساطيل للاعتراض أو الاعتداء" في إشارة إلى السفينتين "مادلين" و"حنظلة" في حزيران/يونيو وتموز/يوليو.

وأكد أنه "سيواصل مساره غير عابئ بالتهديدات وأساليب الترهيب الإسرائيلية".

- "لن تتجاوز الحدود" -

وأرسلت كل من إيطاليا وإسبانيا سفنا عسكرية لضمان حماية الأسطول بعد "هجمات بواسطة مسيّرات واستعمال قنابل حارقة" استهدفته في ليلة 23 و24 أيلول/سبتمبر الفائت. وهو ما نددت به الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

كما أعلن الأسطول في وقت سابق تعرضه لهجومين بمسيّرات عندما كان راسيا في ميناء سيدي بوسعيد بالقرب من العاصمة تونس في التاسع من أيلول/سبتمبر.

وطلبت الحكومة الإسبانية الأربعاء من الأسطول "عدم الدخول إلى المياه التي حددتها إسرائيل كمنطقة محظورة" (على بعد 150 ميلا بحريا من غزة) وأكدت أن السفينة الإسبانية المرسلة لتقديم المساعدة "لن تتجاوز هذه الحدود".

كما توقفت الفرقاطة العسكرية التي كلفتها روما بمرافقة الأسطول في المنطقة "شديدة الخطورة" على بعد 150 ميلا بحريا، وحثت المشاركين الثلاثاء عبر جهاز الراديو على "التخلي" عن المهمة.

وانتقد المنظمون روما معتبرين أن "هذه محاولة لتقويض مهمة إنسانية سلمية" واعتبروا ذلك وقوفا إلى جانب إسرائيل.

ومساء الثلاثاء، دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الأسطول إلى "التوقف حالا" للسماح بالتوصل إلى اتفاق بين الأطراف المتنازعة بناء على خطة الرئيس الأميركي للسلام في قطاع غزة.

AFP