شاخوان عبد الله: امتيازات جديدة لذوي الشهداء والمؤنفلين خارج إقليم كوردستان

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أكد نائب رئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبد الله، اليوم الأربعاء، أن ذوي الشهداء والمؤنفلين المقيمين خارج إقليم كوردستان سيستفيدون من الامتيازات ذاتها الممنوحة لذوي شهداء العراق، وذلك بموجب تعديل قانون الشهداء.

وقال عبد الله في بيان، اطلعت عليه كوردستان24، "أهنئ ذوي الشهداء والمؤنفلين في كركوك وبقية المناطق الواقعة خارج إقليم كوردستان، بمناسبة تعديل قانون الشهداء الذي يتيح لهم الاستفادة من الحقوق المقررة للشهداء العراقيين".

ويشمل التعديل منح ذوي الشهداء والمؤنفلين امتيازات عدة، من بينها: وسام الشهادة، الإعفاء من ضريبة التركات، نقل الخدمات، شمولهم بالدراسات العليا مع استثناءات من شروط القبول، إلى جانب منحهم إجازات دراسية وإعفاء من شرط العمر والمعدل والخدمة للقبول في الدراسات داخل وخارج العراق. كما يتضمن التعديل منحهم الأولوية في ملفات العلاج وإمكانية إرسالهم للعلاج خارج البلاد عند الحاجة.

وتنص التعديلات على أن الفئات المشمولة بهذه الامتيازات تشمل الوالدين والأبناء، الزوج أو الزوجة، الإخوة والأخوات، إضافة إلى أولاد الابن أو البنت.