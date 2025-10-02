الإعلام الأمني يوضح بشأن حركة الطيران في سماء بغداد خلال الثلاثة ايام القادمة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أصدر الإعلام الأمني، توضيحاً، بشأن حركة الطيران في سماء بغداد خلال الثلاثة ايام القادمة.

وجاء في التوضيح: "بمناسبة اليوم الوطني العراقي، تستعد وزارة الدفاع، ممثلةً بقيادة القوة الجوية وطيران الجيش، لتنفيذ استعراض جوي مميز يجوب سماء العاصمة، وذلك في إطار احتفالات البلاد بهذا اليوم الوطني المجيد الموافق يوم الجمعة القادم الثالث من تشرين أول الجاري".

وأضاف: "نود أن نلفت عناية المواطنين الكرام إلى أن حركة الطيران التي تُلاحظ في سماء بغداد خلال الثلاثة ايام القادمة تأتي ضمن ممارسات وتمارين استعدادية ينفذها أبطال القوة الجوية وطيران الجيش تحضيراً للاستعراض الجوي الذي سيُقام بهذه المناسبة العزيزة إن هذه الأنشطة تجسد فخرنا بانتمائنا الوطني، وتعكس استعداد مؤسسات الدولة العسكرية للاحتفاء بالسيادة والوحدة والاستقلال".

وتنابع: "ندعو المواطنين الكرام إلى التفاعل الإيجابي مع هذه المناسبة الوطنية، سواء من خلال الحضور، أو المتابعة عبر القنوات الرسمية. كل عام والعراق بخير، وعاش وطننا حراً أبياً".