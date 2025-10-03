شاخوان عبدالله: لا نقدم وعوداً لا نستطيع الوفاء بها

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- دعا شاخوان عبد الله، مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني للانتخابات البرلمانية العراقية في دورتها السادسة، سكان كركوك إلى التصويت لقائمة الحزب، مؤكداً أن الحزب أثبت فعلياً التزامه بالعمل على تطبيع الأوضاع في المدينة.

وفي مؤتمر صحفي عقده فجر اليوم الجمعة، 3 تشرين الأول/أكتوبر 2025، ناشد عبد الله جميع أهالي كركوك المقيمين في مدن وبلدات إقليم كوردستان العودة إلى مدينتهم يوم الانتخابات والمشاركة في العملية الانتخابية بنفس الروح التي شاركوا بها في عملية التعداد السكاني.

وأشار مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى أن الحزب أصر في الدورة الخامسة للبرلمان العراقي على ضرورة إعادة الأراضي المغتصبة في كركوك إلى أصحابها الأصليين، وبعد جهود مكثفة، تم إقرار مشروع القانون في جلسة البرلمان.

وأضاف: "في هذه الدورة البرلمانية، حقق الحزب الديمقراطي الكوردستاني عشرات الإنجازات لكركوك ولجميع المحافظات الأخرى، أبرزها تحويل حلبجة إلى محافظة."

وشدد شاخوان عبد الله على أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني هو القوة السياسية الوحيدة القادرة على تطبيع الأوضاع في كركوك وحماية الحقوق الدستورية للمواطنين.

وقال: "لقد أثبت الحزب الديمقراطي الكوردستاني كطرف سياسي وحيد فعلياً أنه يتخذ خطوات نحو تطبيع الأوضاع في مدينة كركوك."

ولفت إلى أنهم، كعادتهم، يوفون بوعودهم ولا يقدمون وعوداً لا يستطيعون الوفاء بها.

يذكر أن الحملة الانتخابية للانتخابات البرلمانية العراقية انطلقت رسمياً في تمام الساعة الثانية عشرة من فجر اليوم الجمعة، 3 تشرين الأول/أكتوبر 2025. وبإمكان الكتل السياسية والمرشحين البدء بالدعاية الانتخابية لقوائمهم وأرقامهم علناً في جميع المدن والبلدات والمناطق في العراق وإقليم كردستان، ضمن إطار تعليمات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وكانت جمانة الغلاي، المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، قد صرحت لموقع كوردستان 24 يوم الأربعاء، 1 تشرين الأول/أكتوبر 2025، أن موعد بدء الحملة الانتخابية هو الساعة 12 فجراً من يوم الجمعة 3 تشرين الأول/أكتوبر.

وفيما يتعلق بموعد انتهاء الحملة، قالت الغلاي: "صباح يوم السبت، 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، ستنتهي الحملة الانتخابية للدورة السادسة للبرلمان العراقي."

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات العامة للبرلمان العراقي في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025.