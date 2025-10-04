طقس العراق.. أجواء صحوة واستقرار في درجات الحرارة

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعتاستقراراً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي قسم التنبؤ الجوي اليوم السبت 4 أيلول 2025، أن "غداً الأحد سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في المنطقة الجنوبية".

وأضاف، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الأحد في جميع محافظات العراق، كالتالي: السليمانية 35، دهوك وأربيل 36، كركوك 37، نينوى والأنبار وديالى وصلاح الدين والديوانية 38، النجف الأشرف وبابل والمثنى 39، بغداد وكربلاء المقدسة وواسط وذي قار والبصرة 40، ميسان 41".

وأشار إلى، أن "طقس أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".