كوردستان تبدأ صرف مستحقات فلاحي أربيل بعد حل مشكلة مصرفية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة التجارة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم السبت (4 تشرين الأول/أكتوبر 2025)، البدء بصرف مستحقات فلاحي أربيل عن محصول القمح، بعد حل مشكلة فنية في بنك التجارة العراقي (TBI) كانت قد أخرت عملية التوزيع.

وقال المدير العام للتجارة في الإقليم، نوزاد شيخ كامل، في تصريح خاص لـكوردستان24، إن "عملية توزيع مستحقات القمح لفلاحي أربيل انطلقت اليوم السبت، بعدما تأخر الصرف رغم وصول الأموال في وقت مبكر بسبب خلل فني في بنك TBI، وقد جرى حل المشكلة وبدأنا الصرف فعلياً".

وأوضح أن المبالغ المخصصة لمحافظة أربيل بلغت 20 مليار دينار، وجرى توزيعها على الصوامع بنسبة محددة.

مشيراً إلى أن هذه الدفعة تشمل الفلاحين الذين سلّموا كميات تتراوح بين طن واحد و50 طناً.

وأضاف أن مستحقات الفلاحين الذين سلّموا أكثر من 51 طناً ستصرف قريباً، بالتوازي مع محافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك.

وكانت حكومة الإقليم قد بدأت يوم الاثنين (29 أيلول/سبتمبر 2025) بصرف مستحقات الفلاحين في السليمانية وحلبجة بمبلغ إجمالي بلغ 25 مليار دينار، ضمن دفعة أولى من المبالغ التي حولتها الحكومة الاتحادية.

ووفقاً لوزارة التجارة، فقد أرسلت الحكومة الاتحادية خلال الأسبوع الماضي 57 مليار دينار، وزّعت بواقع 25 ملياراً للسليمانية، و20 ملياراً لأربيل، و12 ملياراً لدهوك.

وكانت الحكومة الاتحادية اشترت هذا العام نحو 400 ألف طن من القمح من فلاحي إقليم كوردستان بسعر 850 ألف دينار للطن الواحد، أي ما يعادل 340 مليار دينار، فيما اشترت شركتا خوشناو وقيوان الكميات المتبقية من المحصول.