الجيش الاسرائيلي يقول إنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن

منذ 49 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن التي يشن المتمردون الحوثيون هجمات منها تستهدف إسرائيل ومصالحها، في رد كما يقولون على الحرب الاسرائيلية في غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "بعد انطلاق صفارات الإنذار قبل قليل في مناطق عدة من إسرائيل، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي صاروخا أُطلق من اليمن"، مشيرا إلى أن "صفارات الإنذار دوّت وفقا للبروتوكول".

ويطلق الحوثيون المدعومون من إيران صواريخ أو طائرات مسيرة بانتظام باتجاه إسرائيل التي تنجح في اسقاط غالبيتها.

لكن طائرة مسيرة تبنى الحوثيون إطلاقها، أفلتت الشهر الماضي من الدفاعات الجوية الإسرائيلية وانفجرت في منتجع إيلات السياحي حيث أصيب 22 شخصا بجروح.

وردا على ذلك، شنت إسرائيل غارات جوية على أهداف مرتبطة بالحوثيين في صنعاء أسفرت عن مقتل تسعة أشخاص وجرح أكثر من 170.

وعقب اندلاع الحرب في غزة، بدأ الحوثيون إطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل، وشن هجمات على سفن تجارية يقولون إنها مرتبطة بها قبالة سواحل اليمن، مؤكدين أن ذلك يأتي اسنادا للفلسطينيين.

AFP