بدء عملية بيع عقارات مشروع چاڤي لاند في مزاد علني بالسليمانية

أربيل (كوردستان 24)- تُعرض اليوم نحو 60 وحدة عقارية ضمن مشروع چاڤي لاند السياحي في مدينة السليمانية للبيع عبر مزاد علني.

وقال مراسل كوردستان24، هاوژین محمد، اليوم الأحد 5 تشرين الأول 2025، إن عملية البيع تُدار من قبل الدائرة التنفيذية في السليمانية تحت إشراف وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان.

تأتي هذه الخطوة بعد إعلان وزارة المالية في وقتٍ سابق أن شاسوار عبد الواحد، مالك شركة چاڤی ورئيس حركة الجيل الجديد، مدين للحكومة بمبالغ مالية كبيرة.

وتهدف عملية البيع إلى استرداد الديون المترتبة على الشركة، والتي تُقدَّر بنحو 90 مليار دينار.

ويعود جزءٌ من هذه الديون إلى قروض وتسهيلات سابقة من الحكومة، إلا أن المبلغ ارتفع بسبب تخلّف الشركة عن دفع مستحقات الخدمات العامة مثل الكهرباء والماء والضرائب.

ومن المقرر أن يمثل رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد أمام المحكمة مرة أخرى اليوم بناءً على شكوى عدد من الصحفيين.