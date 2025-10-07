ميراوا تحتفي بـ “ذهبها الأسود”.. مهرجان العنب يروي حكايات الأرض والأمل

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- في مشهد يجمع بين عبق التراث وثمار الجهد الزراعي، شهدت مدينة ميراوا شرق كوردستان (إيران) انطلاق فعاليات مهرجان العنب الأسود الأول من نوعه، وسط أجواء احتفالية تزينت بألوان الطبيعة والزي الكوردي التقليدي. المهرجان لم يكن مجرد احتفاء بموسم الحصاد، بل مناسبة لتجديد الصلة بالأرض، ورسالة اقتصادية وثقافية تسعى لترسيخ اسم ميراوا كوجهةٍ للإنتاج الزراعي والسياحة الريفية.

رؤية جديدة للزراعة والاقتصاد المحلي

افتُتحت الفعالية بحضور رسمي وشعبي واسع، حيث عُلّقت عناقيد العنب الداكنة كتحف فنية تروي قصة خصوبة الأرض، بينما تبادل الحضور قصص المزارعين الذين جعلوا من هذه الفاكهة رمزاً للعطاء والصبر. وأوضح القائمون على المهرجان أن الهدف الرئيس هو الترويج لعنب ميراوا كمنتج محلي فريد، وتشجيع الاستثمار في الصناعات التحويلية المرتبطة به لضمان استدامة الإنتاج.

التدريسي قادر كريم‌پور تحدث عن معاناة الفلاحين قائلاً: "يُبذل جهد كبير في زراعة العنب... نأمل في إنشاء مخازن تبريد ومصانع لنا، حتى لا يذهب تعب المزارعين هباءً".

أما حسام الدين بابي گه‌وڕه، قائمقام ميراوا، فقد شدد على ضرورة تحويل منتج العنب إلى صناعة تجارية قائلاً: "هدفنا هو التحويل التجاري لمنتج العنب الأسود. للأسف، يُستهلك هذا العنب طازجاً وبأقل الأسعار، لكننا نطمح إلى تصنيعه وربط المزارعين مباشرة بالمصانع لتأمين عائد مجزٍ لجهودهم".

آمال المزارعين وبوادر النهضة الريفية

من جهتهم، عبّر المزارعون عن سعادتهم بالمهرجان الذي اعتبروه نقطة تحول في مستقبل الزراعة المحلية.

يقول المزارع علي روژي: "إنه محصول جيد ذاع صيته في كل مكان. نتمنى إنشاء مصنع في المنطقة ليستفيد المزارعون من تعبهم".

فيما يرى عمر زه‌ر‌ده، أحد مربي النحل المشاركين، أن هذا الحدث سيكون بداية لمواسم أكثر نشاطاً قائلاً: "الإقبال جيد والحمد لله... وبما أنها السنة الأولى، فالمهرجان في الأعوام القادمة سيكون أفضل وأكثر حيوية".

ثقافة وبهجة على وقع الفلكلور الكوردي

تخللت الفعالية عروضٌ موسيقية فلكلورية وأجنحة لعرض المنتجات المحلية، من العصائر والمربيات إلى العسل والأعشاب الجبلية، في مشهدٍ يعكس تنوع ميراوا وثراءها الطبيعي.

وبين أنغام الدفوف وأهازيج الفلاحين، بدا مهرجان العنب الأسود أكثر من مجرد احتفال موسمي؛ إنه غرسة أمل في أرضٍ عريقة، ورسالة بأن ميراوا قادرة على تحويل خيراتها الزراعية إلى مستقبلٍ مزدهر لأبنائها.