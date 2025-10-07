طقس العراق.. تصاعد للغبار وانخفاض في درجات الحرارة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعداً للغبار وانخفاضاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي قسم التنبؤ الجوي اليوم الثلاثاء 7 أيلول 2025، أن "غداً الأربعاء صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

وتابع، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الأربعاء في جميع محافظات العراق، كالتالي: السليمانية ودهوك 33، أربيل 34، الأنبار 35، نينوى 36، صلاح الدين 37، بغداد وديالى وبابل 39، كربلاء المقدسة وواسط والمثنى 40، النجف الأشرف والديوانية وميسان وذي قار والبصرة 41".

وأضاف، أن "يوم الخميس سيكون الطقس صحواً، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، تنشط على فترات خلال النهار في بعض الأماكن في المنطقتين الوسطى والجنوبية، مُسببة تصاعد غبار محلي خفيف، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات في المنطقتين الوسطى والشمالية، ومقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية، أما الرؤية الأفقية (8-10) كم وفي الغبار (5-7) كم".

وأشار إلى، أن "طقس يومي الجمعة والسبت سيكون صحواً، ودرجات الحرارة تنخفض في عموم العراق".