ترامب يتحدث عن "تقدّم كبير" في المفاوضات التجارية مع كندا

أربيل (كوردستان24)- تحدّث الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء عن "تقدّم كبير" في المفاوضات مع كندا، في حين أعرب رئيس وزرائها مارك كارني عن ثقته بالتوصل إلى اتفاق مناسب لخفض بعض الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على بلاده.

وخلال اللقاء، أثنى ترامب مرارا على كارني ووصفه بأنه "قائد عظيم"، لكنّه لم يقدّم تنازلات ملموسة لضيفه الذي يواجه ضغوطا كبرى في بلاده لإحراز تقدّم في زيارته الثانية للبيت الأبيض منذ تولّيه المنصب في نيسان/أبريل.

وقال الرئيس الأميركي في المكتب البيضوي لدى استقباله في حضور كارني "إنه نزاع تجاري طبيعي، لا ضير في ذلك وأعتقد أننا احرزنا تقدما كبيرا خلال الأشهر الأخيرة".

وأضاف ترامب في تصريحه للصحافيين "أعتقد أنهم سيغادرون سعداء للغاية".

من جهته، أعرب كارني عن ثقته بتوصّل كندا إلى اتفاق مناسب مع الولايات المتحدة، الشريك الاقتصادي الرئيسي لبلده.

وخيّم جو ودّي على اللقاء الذي شهد لحظات من الضحك خصوصا لدى حديث ترامب من باب المزاح عن "اندماج" لكندا مع الولايات المتحدة، في إشارة إلى مواقف سابقة له دعا فيها إلى جعل كندا الولاية الأميركية الـ51.

لكنّ ترامب وكارني حرصا على تجنّب الخوض في أي تفاصيل على صلة بخفض الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة على الخشب والألمنيوم والصلب والسيارات.

والإثنين، أعلن ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على كل الشاحنات الثقيلة المستوردة، ستدخل حيّز التنفيذ في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر.

وكال الرئيس الأميركي الثناء لرئيس الوزراء الكندي، قائلا "لقد أعجبت به منذ البداية ولدينا علاقة جيّدة".

من ناحيته، أبدى كارني ثقته بأن البلدين سيتوصلان إلى اتفاق.

وقال "سنحصل على الاتفاق المناسب" لكندا، في الوقت الذي أدت فيه الحرب التجارية التي شنتها إدارة ترامب إلى اضطراب عميق في العلاقات الثنائية وإضعاف الاقتصاد الكندي.

وبعد الاجتماع، نشر كارني على منصة إكس بيانا أكّد فيه عدم حصوله على أيّ التزام قطعي من الرئيس الأميركي.

وقال "الرئيس ترامب وأنا نعلم أن هناك مجالات تتنافس فيها بلداننا ومجالات أخرى سنكون فيها أقوى معا. نحن نركّز على اغتنام هذه الفرص الجديدة".

وعلى غرار غالبية القادة الأجانب الذين يحلّون ضيوفا على ترامب، بذل كارني قصارى جهده لوضع سيد البيت الأبيض في حالة مزاجية جيّدة.

وما أن وصل كارني إلى البيت الأبيض، في زيارته الثانية منذ انتخابه في الربيع حتى مازح ترامب أثناء مصافحته إياه، قائلا "أنا أرتدي اللون الأحمر لأجلك"، مشيرا إلى ربط عنقه التي اختارها بلون رقبة العنق الحمراء التي أصبحت أشبه بعلامة تجارية للملياردير الجمهوري.

كما وصف رئيس الوزراء الكندي الرئيس الأميركي بأنه "رئيس تحويلي"، منوّها بجهوده في التوسط في نزاعات عدّة، الموضوع المفضّل حاليا لدى الملياردير الجمهوري.

وأكّد ترامب أنّ الحوار بين البلدين سيشمل الدرع الصاروخية الأميركية التي تعتزم بلاده بناءها باسم "القبة الذهبية".

