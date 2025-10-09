ارتفاع معدلات سوء التغذية الحادّ لدى الأطفال في غزة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أظهرت دراسة نُشرت الخميس أنّ طفلا واحدا من بين كل ستّة أطفال في غزة يعاني من سوء تغذية حادّ بسبب الحرب المستمرة منذ عامين في القطاع الفلسطيني بين إسرائيل وحماس.

والدراسة التي نُشرت في مجلة "لانسيت" وموّلتها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، خلصت إلى أنّه "بعد ما يقرب من عامين من النزاع والقيود الصارمة على المساعدات الإنسانية، يعاني عشرات الآلاف من الأطفال الصغار في قطاع غزة من سوء تغذية حادّ يمكن الوقاية منه، ممّا يزيد من خطر وفاتهم".

وتأتي هذه الدراسة بعد ما يقرب من شهرين من إعلان الأمم المتحدة رسميا أنّ مناطق معيّنة من القطاع تعاني من مجاعة، وهو ما نفته إسرائيل واعتبرته إعلانا كاذبا.

وهذه الدراسة هي الأولى التي تحدّد بهذه الشمولية معدلات سوء التغذية لدى الأطفال في غزة، وهي تعتمد على بيانات لأكثر من مئتي ألف طفل دون سن الخامسة تمّ فحصهم بين كانون الثاني/يناير 2024 وآب/أغسطس 2025 في مستوصفات ومراكز طوارئ تابعة للأونروا.

وسوء التغذية الحادّ الذي يتجسّد في فقدان مفاجئ للوزن ويمكن أن يسبّب مشاكل صحية خطيرة على المديين القريب والطويل، تجسّد في غزة بشكل خاص بعد الحصار المطبق الذي فرضته إسرائيل على القطاع بين آذار/مارس وأيار/مايو 2025.

وأظهرت أحدث القياسات التي أُجريت في آب/أغسطس أنّ 15% من الأطفال الذين تم فحصهم كانوا يعانون من سوء تغذية حادّ.

وبتطبيق هذه النسبة على إجمالي سكّان غزة، قدّر الباحثون أنّ ما يقرب من 55,000 طفل يعانون من سوء تغذية حادّ في القطاع.

AFP