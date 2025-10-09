طقس العراق.. غيوم ورياح وانخفاض في درجات الحرارة

منذ 52 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس ففي عموم العراق خلال الأيام الأربعة المقبلة، فيما توقعت، انخفاضاً بالحرارة وغيوماً ورياحاً.

وذكر بيان للهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي قسم التنبؤ الجوي اليوم الخميس 9 اكتوبر 2025، أن "غداً الجمعة سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س تنشط في المنطقتين الوسطى والجنوبية (30-40) كم/س مُسببة تصاعد الغبار فيهما، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات عن اليوم السابق، أما الرؤية الأفقية (6-8) كم وفي الغبار (3-5) كم".

وذكر، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الجمعة في جميع محافظات العراق، كالتالي: السليمانية 32، دهوك وأربيل 33، نينوى 34، كركوك والأنبار 35، بغداد وصلاح الدين 36، كربلاء المقدسة وديالى وبابل 37، النجف الأشرف والديوانية 38،المثنى وواسط 39، ميسان وذي قار والبصرة 40".

وأضاف، أن "يوم السبت سيكون الطقس صحواً، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، تنشط خلال النهار في المنطقة الجنوبية إلى (30-40) كم/س، مُسببة تصاع الغبار فيها، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية، والرؤية الأفقية (6-8) كم وفي الغبار (2-4) كم ".

وأشار إلى، أن "طقس يوم الأحد سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغائماً جزئياً إلى غائم في المنطقة الشمالية مع فرصة لتساقط زخات مطر رعدية ليلاً فيها، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

وتابع، أن "الإثنين المقبل سيكون الطقس صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغائماً جزئياً إلى غائم في المنطقة الشمالية مع فرصة لتساقط زخات مطر رعدية في أماكن متفرقة منها، ودرجات الحرارة ترتفع على العموم".