الاتحاد الوطني الكوردستاني يشكر رئيس إقليم كوردستان

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعرب المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكوردستاني عن شكره لرئيس إقليم كوردستان على جهوده لرفع الحصار عن مطار السليمانية.

وقال كاروان كزنيي المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الوطني الكوردستاني في بيان له جاء فيه: "نشكر جهود السيد رئيس الإقليم ويسرنا خبر إنهاء الحصار المفروض على مطار السليمانية الدولي".

يأتي ذلك في الوقت الذي أفاد فيه مصدر في رئاسة إقليم كوردستان لـ "كردستان 24" اليوم أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قرر رفع الحصار عن مطار السليمانية بناءً على طلب رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، واستئناف الرحلات الجوية الأوروبية والتركية إلى السليمانية.

من جانبه، قال دانا محمد، مسؤول إعلام مطار السليمانية لـ "كوردستان 24": بعد أن تحدث رئيس الإقليم مع الرئيس التركي بشأن رفع الحصار عن مطار السليمانية، وعد الرئيس التركي بحل هذه المشكلة، مضيفًا: "هذه إشارة مشجعة وننتظر أخبارًا سارة".

في أوائل عام 2023، قررت تركيا وقف الرحلات الجوية إلى مطار السليمانية، متهمة وجود مخاطر من حزب العمال الكوردستاني (PKK) في المنطقة؛ إلا أن دلشاد نامق، رئيس منظمة "عين الكورد" للبحوث السياسية، كان قد صرح لـ "كوردستان 24" أن حزب العمال الكوردستاني قد قرر إلقاء السلاح منذ ما يقرب من أربعة أشهر، ولا توجد عمليات عسكرية تركية في المناطق التي توجد فيها معاقل لحزب العمال الكوردستاني، لذلك يجب رفع الحصار عن المطار.