وفد عراقي رفيع في أنقرة لبحث ملف المياه

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- وصل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، إلى العاصمة التركية أنقرة، يوم الجمعة الموافق 10 تشرين الأول 2025، على رأس وفد عراقي رسمي، في زيارة رسميّة لحضور الاجتماع المُشترك بين العراق وتركيا بشأن ملف المياه.

ويترأّس فؤاد حسين الوفد العراقي الذي يضم وزير الموارد المائية المهندس عون ذياب عبدالله، إلى جانبِ كادر مختصٍ من وزارات الموارد المائية، والزراعة، والبيئة، فضلًا عن مختصين من إقليمِ كوردستان، وذلك للمشاركة في المباحثات الفنية المتعلّقة بإدارة الموارد المائية وتنظيمِ استخدامها بما يُحقّق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

ويأتي هذا الاجتماعُ في إطار الجهود المستمرّة لتعزيز التعاون بين العراق وتركيا، وبحث سُبل إدارة الموارد المائية بشكل مستدام وعادل.

ومن المقرر أن يجري فؤاد حسين خلال الزيارة لقاءات مع عدد من المسؤولين الأتراك، لبحث العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، ولا سيّما في ما يتعلّق بتطوير التعاون الاقتصادي والأمنيِ والسياسيِ بين البلدين.