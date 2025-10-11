كوريا الشمالية تقيم عرضا عسكريا "ضخما" بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس الحزب الحاكم (إعلام)

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أفادت وسائل إعلام السبت أن كوريا الشمالية أقامت عرضا عسكريا بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس حزب العمال الحاكم، بحضور ضيوف أجانب رفيعي المستوى.

وأوردت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية في بيونغ يانغ أن "عرضا عسكريا ضخما أُقيم في ساحة كيم إيل سونغ في 10 تشرين الأول/أكتوبر احتفالا بالذكرى الثمانين لتأسيس حزب العمال الكوري".

وأضافت الوكالة أن العرض تضمن أقوى أسلحة الدولة، بما في ذلك صاروخ بالستي عابر للقارات.

وشارك رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ على رأس وفد في الاحتفال إضافة إلى نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف.

والشهر الماضي، ظهر كيم إلى جانب الزعيمين الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين خلال عرض عسكري ضخم في بكين.

وتأتي الاحتفالات في بيونغ يانغ بعد أن صرحت سيول بأنه "لا يمكن استبعاد" عقد اجتماع بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "ابيك" التي تعقد في كوريا الجنوبية.

والتقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بكيم ثلاث مرات خلال ولايته الأولى، لكنهما فشلا في التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي لكوريا الشمالية.

ومنذ ذلك الحين، أكدت بيونغ يانغ مرارا أنها دولة نووية بشكل "لا رجعة فيه".