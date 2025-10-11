مشروع روناكي يصل الى زاخو

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- بعد يومين من انطلاق مشروع توفير الكهرباء على مدار 24 ساعة في مدينة زاخو، لم تُسجل حتى الآن أي مشاكل أو معوقات في المشروع، وقد عبر سكان المدينة عن بالغ سعادتهم بهذه المبادرة.

وأفاد ميفان مجيد، مراسل كوردستان 24 في زاخو، بأن "مشروع روناكي، الذي يهدف إلى توفير الكهرباء على مدار 24 ساعة، بدأ كتجربة في مركز قضاء زاخو، ولم يشهد أي عوائق حتى الآن. وقد اقتصرت المشاكل على انقطاع التيار الكهربائي في بعض المواقع لمدة تتراوح بين دقيقتين وثلاث دقائق، وتمت معالجتها على الفور."

وأضاف: "يُعد حي 12 ملا في زاخو من بين الأحياء التي شهدت إزالة المولدات الكهربائية، حيث تم توفير كهرباء مستمرة على مدار 24 ساعة منذ ليلة الخميس. ويُشير سكان هذا الحي إلى أنهم كانوا يعانون سابقاً من الإزعاج الناتج عن ضوضاء ودخان المولدات، إلا أن الوضع قد تحسن بشكل ملحوظ الآن."

يوجد في نطاق الإدارة المستقلة لزاخو ما يقرب من 80 ألف مشترك كهرباء، موزعين بين المنازل والمرافق التجارية. ومن المقرر أن يشمل هذا المشروع في المستقبل جميع الأماكن التجارية والأسواق.

وسيستمر هذا المشروع التجريبي لمدة 10 أيام، وفي حال نجاحه، سيتم تطبيقه في قضاء باطوفا والنواحي الأخرى مثل رزكاري وديركار وبيكوفا.

وستكون لإزالة المولدات من داخل المدينة آثار إيجابية على البيئة، مما يساهم في جعل هواء المدينة أنظف.