إرساء الحجر الأساس لشارعٍ إستراتيجي يربط بين شارعي 120 و150 بأربيل

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة البلديات والسياحة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم السبت، عن إطلاق مشروع استراتيجي لإنشاء شارع بمدينة أربيل، بتكلفة تقدَّر بـ 36 مليارًا و300 مليون دينار عراقي، يربط بين عدة محاور وطرق رئيسية في المدينة.

وقال وزير البلديات والسياحة ساسان عوني، خلال مؤتمر صحفي، إن المشروع يمثل “خطوة استراتيجية مهمة” لأنه سيربط الطرق السريعة 120 متري و150 متري مع ثلاثة طرق رئيسية هي: طريق أربيل–بحركة، أربيل–بيرمام، وأربيل–كويه.

وأضاف: الشارع الذي نضع حجر أساسه اليوم هو أول شارع بعرض 60 مترًا يُنفَّذ ضمن المخطط الرئيسي لمدينة أربيل، مؤكدًا أن المشروع سيخدم منطقة واسعة ويُسهِّل حركة التنقل للسكان.

وأوضح عوني أن الشارع سيخدم أحياء ومجمعات سكنية جديدة، من بينها آراس، كرك، كردجوتيار، آرام 1 وآرام 2.

مشيرًا إلى أن العمل سيتواصل خلال المرحلة المقبلة لتنفيذ باقي الشوارع المدرجة ضمن المخطط الرئيسي للمدينة.