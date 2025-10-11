العراق وتركيا يتفقان على وضع حلول آنية وأخرى بعيدة المدى لأزمة المياه

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- عقدت اللجنةِ المشتركةِ لملفِّ المياهِ في أنقرة برعايةٍ وحضورِ وزيري خارجيّةِ العراقِ وتركيا اجتماعا لبحثِ سُبُلِ التعاونِ وإدارةِ المواردِ المائيّة، فيما اتفقت على وضع حلول آنية وأخرى بعيدة المدى لأزمة المياه.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان لها، أنه "برعايةٍ وحضورِ نائبِ رئيسِ مجلسِ الوزراء ووزيرِ الخارجيّة فؤاد حسين، ووزيرِ خارجيّةِ الجمهوريّةِ التركيّةِ هاكان فيدان، عُقِدَ في مبنى وزارةِ الخارجيّةِ التركيّة بالعاصمةِ أنقرة، اجتماعٌ رسمي بينَ وفدَي جمهوريّةِ العراقِ والجمهوريّةِ التركيّة لبحثِ ملفِّ المياهِ وتعزيزِ التعاونِ الثنائيِّ في هذا المجال الحيويّ".

وأضاف، أنه "جرى بعدَ ذلك عقدُ اجتماعِ اللجنةِ الفنيّةِ المشتركةِ بينَ البلدين، حيثُ ترأّسَ عن الجانبِ العراقيِّ وزير المواردِ المائيّة عونُ ذياب، وعن الجانبِ التركيِّ وكيل وزارةِ الزراعة والغاباتِ أبو بكر كزلِ كيدر، وبحضورِ أعضاءِ اللجنةِ الفنيّةِ من كلا البلدين."

وتابع انه "خلالَ الاجتماع، استعرضَ الوزير عونُ ذياب الواقعَ المائيَّ في العراق والتحدّياتِ التي تواجهُ البلادَ جرّاء انخفاضِ الوارداتِ المائيّةِ من حوضَي دجلةَ والفرات"، مؤكداً "أهميّةَ زيادةِ الإطلاقاتِ المائيّةِ، خصوصًا في حوضِ نهرِ دجلة، كما تطرّقَ إلى الإجراءاتِ التي اتّخذتْها وزارةُ المواردِ المائيّةِ لمعالجةِ الأزمةِ، ولا سيّما في محافظاتِ الوسطِ والجنوب".

من جانبِه، أكّدَ وكيلُ وزارةِ الزراعةِ والغاباتِ التركي أنّ "بلادَهُ تدعمُ العراقَ وتتابعُ باهتمامٍ الوضعَ المائيَّ الحرجَ الذي تعانيه المنطقةُ بسببِ التغيّرات المناخيّة التي أثّرتْ على جنوبِ شرقِ الأناضول وأدّت إلى انخفاضِ معدّلاتِ الأمطارِ بنسبةٍ بلغت 60% مقارنةً بالسنواتِ السابقة"، مشيراً إلى أنّ "تركيا، بما في ذلك العاصمةُ أنقرة، تواجهُ بدورِها تحدّياتٍ مائيّةً مماثلةً نتيجةَ التغيّراتِ المناخيّةِ العالميّة".

واشار الى ان "الجانبينِ اتفقا على وضعِ حلولٍ آنيةٍ وأخرى بعيدةِ المدى لمعالجةِ أزمةِ المياه، من خلال تفعيلِ الاتفاقِ الإطاريِّ للتعاونِ في مجالِ المياهِ، ومباشرةِ الشركاتِ التركيّةِ بتنفيذِ المشاريعِ والبُنى التحتيّةِ ذاتِ الصلة".

وتابع: "كما أكّدَ الطرفانِ على ضرورةِ استمرارِ التعاونِ والتنسيقِ المشتركِ، وعقدِ اجتماعاتٍ دوريّةٍ للجنةِ الفنيّةِ المشتركةِ لمتابعةِ تنفيذِ التفاهماتِ والبرامجِ المشتركةِ، بما يسهمُ في تحقيقِ إدارةٍ مستدامةٍ للمواردِ المائيّةِ بينَ البلدينِ الصديقين".