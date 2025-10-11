ارتفاع إصابات القلب بين الشباب في إقليم كوردستان

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- ارتفعت حالات الإصابة بالنوبات القلبية في إقليم كوردستان بين الشباب، ووفقًا لمركز قلب واحد فقط في أربيل، فإن 35% من المرضى هم من الشباب دون سن 35 عامًا، ويرى الأطباء أن هذا يُنذر بالخطر.

وتوضح بيانات المركز أن هذه النسبة المقلقة ليست محلية فحسب، بل تعكس ظاهرة عالمية، إذ كان أغلب المصابين بمرور السنوات العشر الماضية فوق سن الخمسين.

المواطن مهران جبرائيل، أحد المصابين بأمراض القلب، روى تجربته لكوردستان24 قائلاً: كنت أتناول يوميًا اللبن والأرز واللحم، لكنني أُكثر من تناول الدهون، وأعرف أن ذلك سبب مرض القلب، عندما أتناول اللحم أشعر بتعب كبير، لذلك توقفت عن أكله منذ فترة.

ويجري مركز أمراض القلب في أربيل سنويًا نحو 1200 عملية جراحية كبرى، كما يتم تركيب نحو 50 ألف شبكة وبالون للمرضى الذين يعانون من أمراض القلب.

وقال الطبيب شوان أمين، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية: من خلال دراستنا لحالات الجلطات القلبية، وجدنا أن معظم المرضى دون سن 35 عامًا، وأن معدل السمنة بينهم مرتفع جدًا، إذ بلغت نسبة السمنة نحو 51%، و49% منهم مدخنون، و44% يعانون من ارتفاع ضغط الدم، و22% مصابون بالسكري.

وأضاف في تصريحٍ لـ كوردستان24: كما لاحظنا أن أغلبهم لا ينامون جيدًا أو ينامون متأخرًا، ويفتقرون إلى الحركة والنشاط البدني، ويعانون من توتر نفسي شديد.

وتشير إحصاءات منظمة الصحة العالمية إلى أن أكثر من 18 مليون شخص حول العالم يفقدون حياتهم سنويًا بسبب الجلطات القلبية، ما يجعلها من أبرز أسباب الوفيات عالميًا.