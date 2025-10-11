انقطاع الكهرباء عن أجزاء من أوديسا الأوكرانية إثر ضربات روسية

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أدى هجوم روسي ليلا إلى انقطاع الكهرباء عن أجزاء من منطقة أوديسا جنوب أوكرانيا فجر السبت، في ضربة جديدة تستهدف شبكة الطاقة الأوكرانية قبل حلول الشتاء، حسبما أعلنت السلطات.

ولم تذكر السلطات عدد الأشخاص الذين تأثروا بانقطاع التيار الكهربائي الأخير، لكن شركة الطاقة الأوكرانية "دي تيك" أفادت بانقطاعات في أجزاء من عاصمة المقاطعة التي تحمل نفس الاسم. وأعلنت "دي تيك" لاحقا إعادة الكهرباء لأكثر من 240 ألف منزل في المنطقة.

وقال حاكم المقاطعة أوليغ كيبر على منصة تلغرام "الليلة الماضية، هاجم العدو البنية التحتية للطاقة والمدنية في منطقة أوديسا".

وأضاف "يبذل مهندسو الطاقة قصارى جهدهم لإعادة إمدادات الكهرباء بالكامل"، وفق ما نقلته فرانس برس.

وتستهدف موسكو شبكة الطاقة الأوكرانية كل شتاء منذ غزوها عام 2022، ما يؤدي إلى قطع الكهرباء والتدفئة عن ملايين المنازل وتعطيل إمدادات المياه، في هجمات تعتبرها كييف جريمة حرب صارخة.

وتنفي روسيا استهداف المدنيين وتقول إن أوكرانيا تستخدم مواقع الطاقة لتشغيل قطاعها العسكري. وتقول كييف إن الضربات تستهدف المدنيين في المقام الأول.

وتأتي انقطاعات الكهرباء السبت بعد يوم من ضربات روسية واسع النطاق أدت إلى انقطاع الكهرباء عن أجزاء كبيرة من العاصمة كييف وتسع مناطق أخرى.

وأعلنت شركة "دي تيك" صباح السبت أنها أعادت الكهرباء إلى أكثر من 800 ألف منزل في العاصمة عقب ذلك الهجوم.

وندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالضربات الروسية الجمعة معتبرا أنها "ذروة في الإجرام" داعيا الدول الغربية إلى تشديد العقوبات على موسكو.