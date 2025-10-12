وزير الأوقاف: معهد الأزهر في أربيل هو الوحيد على مستوى العراق

منذ 28 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كوردستان پشتیوان صادق، خلال حفل تخرج طلبة معهد الأزهر، إنهم سعداء بوضع حجر الأساس للمبنى الجديد للمعهد من قبل رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني.

وأشار الوزير إلى أن هذا معهد الأزهر في أربيل هو الوحيد على مستوى العراق، ويبلغ عدد طلابها الحاليين أكثر من 350 طالبًا، في حين يواصل 82 طالبًا دراستهم في جامعة الأزهر في القاهرة ضمن مراحل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.

وبعد وضع حجر الأساس، سيتم قريبًا إكمال بناء البناية الجديدة وافتتاح قسمي العلوم والطالبات ضمن المعهد.

وأوضح أن الكوادر التدريسية بذلت خلال العامين الماضيين جهودًا كبيرة لتحقيق هذا النجاح، مبينًا أن فكرة تأسيس المعهد انطلقت من مجموعة من الأساتذة، ولاقت دعمًا مباشرًا من رئيس الحكومة لإنشاء هذا الصرح.

وأكد أن الأساتذة الذين ساهموا في هذه المسيرة لعبوا دورًا كبيرًا في الوصول إلى هذا الإنجاز.

وأضاف أن المعهد زاد من عدد المواد التي تتعلق بالتعايش وحقوق الإنسان وحب الوطن وقبول الآخر، إلى جانب المواد الشرعية.

وختم بالقول: هؤلاء الأساتذة، مثل الآباء والأجداد، يخدمون المجتمع ودينهم بإخلاص.

وبحضور رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الأحد 12 تشرين الأول 2025، أقيم مراسم إرساء حجر الأساس لمعهد الأزهر في أربيل، كما تتضمن المراسم، تخريج عدد من المحاضرين والأئمة،

معهد أربيل الأزهري بالكوردية: پەیمانگای ئەزهەر لە هەولێر/ بالإنجليزية: Al-Azhar Institute in Erbil) هو المعهد الوحيد الأزهري تابع للأزهر الشريف في جميع أنحاء العراق في إقليم كوردستان.

أُسٍّس المعهد في سنة 2008 بقرار كل من مشيخة الأزهر الشريف في القاهرة ووزراة الأوقاف و الشؤون الدينية في حكومة اقليم كوردستان.

ويلتحق الطالب بمعهد أربيل الأزهري بعد ما ينتهي من دراسته لمرحلة الإبتدائية، حيث يدرس مرحلة الإعدادية و الثانوية في المعهد، وبعد ذلك مباشرة يلتحق الطالب بجامعة الأزهر الشريف في جمهورية مصر العربية،

وجدير بالذكر بأن شيخ الأزهر الشريف خصص لمعهد أربيل الأزهري 25 مقعدَا دراسيا في شتى كليات جامعة الأزهر الشريف.