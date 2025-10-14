رئيس الحكومة يستقبل سفير بريطانيا لدى العراق

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 14 تشرين الأول (أكتوبر) 2025، سفير بريطانيا لدى العراق عرفان صدّيق.

وخلال الاجتماع، الذي حضره القنصل العام البريطاني لدى إقليم كوردستان أندرو بيزلي، جرى التشديد على ضرورة احترام وحماية الحقوق الدستورية والمستحقات المالية للإقليم، وذلك التزاماً بالدستور والاتفاقيات المُبرمة.

كما اتفق الجانبان على وجوب إيجاد حل جذري لمسألة رواتب ومستحقات مواطني كوردستان، وأهمية عدم تسييس هذا الملف.

وتناول الاجتماع أيضاً الاتفاق الثلاثي المتعلق باستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، باعتباره منطلقاً أساسياً نحو إقرار قانون النفط والغاز الاتحادي في الدورة التشريعية المقبلة.

وفي محور آخر من المباحثات، استعرض رئيس الحكومة الإصلاحات التي تنفذها حكومة إقليم كوردستان في شتى القطاعات، ولا سيّما إنجاز مشروعي (حسابي) و(روناكي). من جانبه، بارك السفير البريطاني لرئيس الحكومة نجاح الإصلاحات.

كذلك، شملت المباحثات استعراضاً للوضع العام في العراق والمنطقة، فضلاً عن الانتخابات النيابية القادمة.