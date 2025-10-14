قبول أكثر من 50 الف طالب في جامعات ومعاهد إقليم كوردستان

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء 14 تشرين الأول 2025، قبول أكثر من 50 ألف خريج من مرحلة الاعدادية، في جامعات ومعاهد الإقليم للعام الدراسي 2025 - 2026.

وأشار وزير التعليم آرام محمد قادر في مؤتمر صحفي إن الوزارة قامت بتوسيع قدرة الجامعات على القبول بنسبة 5% هذا العام، وعملت على استيعاب معظم خريجي مرحلة الاعدادية بفروعها كافة وقبول نسبة مائة بالمائة منهم، ورغم ذلك هناك 15 ألف مقعد جامعي لا يزال شاغراً"، مضيفاً أن"الوزارة ستعمل على استيعاب الخريجين، خاصة بعد الزيادة في الإقبال على الكليات والمعاهد الطبية بما تسبب بالضغط عليها".

كما وأعلن المدير العام للتعليم والتقويم في الوزارة خطاب أحمد، خلال المؤتمر، بدء العام الدراسي 2025 - 2026 في الجامعات والمعاهد في اقليم كوردستان يوم 26 من شهر تشرين الاول/ اكتوبر الجاري.

وقال إن إجمالي خطة الوزارة للقبول خلال هذا العام الدراسي كانت 65476 خريجا من مرحلة الاعدادية، ومقارنة بالعام الماضي فد عدد القبولات هذا العام ارتفع بما نسبته 1000 مقعد.

وأوضح أن 54278 إجمالي الذين قدموا للحصول على مقعد دراسي هذا العام بينهم 8561 خريجا من العام الماضي، مشيرا الى أن إجمالي الطلبة من خريجي الصفوف المنتهية للمرحلة الاعدادية بجميع فروعها الذين تم قبولهم 50862 طالباً.