AFP: الشرع سيطلب خلال زيارته موسكو تسليم بشار الأسد

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أفاد مصدر حكومي سوري لـ فرانس برس بأن الرئيس السوري أحمد الشرع الذي وصل إلى موسكو الأربعاء سيطلب خلال زيارته الأولى إلى روسيا تسليم الرئيس المخلوع بشار الأسد الذي فرّ إلى هناك في كانون الأول/ديسمبر.

وقال المصدر مفضلا عدم الكشف عن هويته إن "الرئيس الشرع سوف يطلب من الرئيس الروسي تسليم كل من ارتكب جرائم حرب وموجود في روسيا وعلى رأسهم بشار الأسد".

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) الأربعاء أن الشرع وصل إلى روسيا "في زيارة رسمية لإجراء مباحثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين حول العلاقات الثنائية بين البلدين والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وأعلن الكرملين أن المحادثات التي سيجريها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس السوري أحمد الشرع في موسكو ستركز على آفاق تطوير العلاقات الروسية السورية والتطورات في الشرق الأوسط.

ويجري الرئيس السوري أحمد الشرع زيارة رسمية اليوم إلى روسيا الاتحادية، في إطار إعادة تنظيم العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث ملفات التعاون السياسي والاقتصادي.

وذكرت مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية، أنه من المقرر أن يلتقي الشرع خلال الزيارة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لمناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تطوير التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

كما يلتقي الرئيس الشرع الجالية السورية في روسيا.

وكان الشرع تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الروسي في شباط الماضي أكد الرئيس بوتين خلاله دعم بلاده لوحدة الأراضي السورية وسيادتها واستقرارها، كما أبدى استعداد روسيا لإعادة النظر في الاتفاقيات التي أبرمتها روسيا مع النظام البائد، ووجوب رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.