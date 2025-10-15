ورشة كوردستانية - سعودية تبحث فرص الاستثمار وتعزيز التعاون الاقتصادي

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- شارك الدكتور محمد شكري، رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان، إلى جانب القنصل العام بالإنابة للمملكة العربية السعودية، في ورشة عمل اقتصادية واستثمارية عُقدت عبر الإنترنت، بمشاركة أكثر من 45 مستثمراً سعودياً.

ونُظّمت الورشة بالتعاون مع الملحقية التجارية السعودية في إقليم كوردستان، وجرى خلالها استعراض أبرز فرص وتحديات الاستثمار في الإقليم، إلى جانب بحث آفاق توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين أربيل والرياض.

وتهدف الورشة، التي جمعت ممثلين عن حكومة إقليم كوردستان والمملكة العربية السعودية والقطاع الخاص، إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية وتشجيع رجال الأعمال السعوديين على الاستثمار في قطاعات متنوعة داخل إقليم كوردستان.