القضاء الأميركي يوجه الاتهام لجون بولتون مستشار ترامب السابق

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أصبح جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس دونالد ترامب خلال ولايته الأولى، الخميس ثالث شخصية يستهدفها الملياردير الجمهوري ويُوجّه إليها القضاء اتهامات منذ عودته إلى البيت الأبيض، بحسب وسائل إعلام أميركية.

وقالت وسائل إعلام أميركية عديدة إنّ هيئة محلّفين في ولاية ماريلاند قرب واشنطن وجّهت اتهامات إلى بولتون (76 عاما)، وفق ما نقلته فرانس برس.

ولم تُعرف في الحال التّهم التي وجّهت إلى المستشار السابق، لكنّ وثائق المحكمة أشارت إلى أنّ توجيه الاتهام سبقه في آب/أغسطس مداهمة لمنزل بولتون ومكتبه للاشتباه في انتهاكه قانون مكافحة التجسّس.