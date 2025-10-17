تحالف "إبداع كربلاء" ينفي تعرّض إحدى مرشحاته لمحاولة اغتيال

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- نفى تحالف "إبداع كربلاء"، اليوم الجمعة، تعرّض مرشحته في الانتخابات التشريعية العراقية، ماجدة العرداوي، لمحاولة اغتيال.

وقال التحالف في بيانٍ له: ينفي تحالف إبداع كربلاء بشكل قاطع الأنباء التي تم تداولها في بعض صفحات التواصل الاجتماعي والتي تحدثت عن تعرض عضو مجلس محافظة كربلاء والمرشحة في قائمة ائتلاف الإعمار والتنمية العلوية ماجدة العرداوي لمحاولة اغتيال.

مؤكداً "أن ما حدث هو حادث إطلاق نار مجهول المصدر في المنطقة التي كانت متواجدة فيها العرداوي ولا علاقة له بأي استهداف شخصي".\

وحذر البيان "أصحاب الإشاعات ومروجي الأخبار الكاذبة من الاستمرار في بث معلومات غير دقيقة من شأنها إثارة القلق والبلبلة بين المواطنين".

داعياً "أبناء المحافظة إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والموثوقة وعدم الانجرار وراء ما يتم تداوله في المنصات غير المعتمدة ".

ويخوض تحالف "إبداع كربلاء"، الذي يقوده محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، الانتخابات التشريعية البرلمانية المقبلة مع "ائتلاف الإعمار والتنمية" الذي يقوده رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني.