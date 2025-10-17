عبدالرحمن: على سوريا الاستفادة من تجربة إقليم كوردستان في التعايش بين المكونات

منذ 54 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أكّد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، أن دمشق وقيادة قوات سوريا الديمقراطية لم تتوصّلا لاتفاقٍ نهائي بشان دمج "قسد" في الجيش السوري.

مشيراً إلى أن ما حققه الطرفان حتى الآن ليس سوى تفاهم على بعض النقاط.

وقال عبد الرحمن خلال مقابلةٍ على شاشة كوردستان 24: لم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق نهائي بين الجانبين، لأن الجيش السوري الحالي مجرد اسم، بينما قوات قسد قدمت تضحيات كبيرة وخاضت حربًا حقيقية ضد تنظيم داعش.

وأضاف: لا ترغب الولايات المتحدة ودول المنطقة بتقسيم سوريا، لذلك تدعم وحدة الأراضي السورية.

في غضون ذلك، أشار مدير المرصد إلى أن الدروز والعلويين "يثقون بقوات سوريا الديمقراطية، لكنهم لا يثقون بحكومة سوريا الحالية، لأن الجيش مكوَّن من عدة مجموعات مصنّفة على لوائح الإرهاب".

وقال: لا ينبغي أن يتضمن الجيش السوري مقاتلين من دولة أخرى أو أن يكون امتداداً لمصالح خارجية.

في سياقٍ آخر، تحدث مدير المرصد السوري عن زيارته مؤخراً إلى أربيل و إقليم كوردستان.

وتعليقاً على ذلك، قال: حقق الإقليم تطوراً ملحوظاً، وجميع المكونات الدينية والقومية تعيش فيه بحرية ومن دون أي مشاكل.

وأكد: يجب على سوريا أن تستفيد من تجربة إقليم كوردستان في التعايش بين المكونات.