حرس الحدود البولندي يكتشف نفقاً سرياً يربط بيلاروس ببولندا

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير الداخلية والإدارة البولندي، مارسين كيرفينسكي، عن اكتشاف نفق سري على الحدود مع بيلاروس، ونشر على منصة (إكس): اكتشف ضباط فرع حرس الحدود في بودلاسكي نفقاً تحت الحاجز على الحدود البولندية البيلاروسية".

وأضاف: "بدأ الحفر وانتهى على بعد حوالي 20 متراً من الحدود من الجانب البيلاروسي. بفضل الأنظمة الإلكترونية المتقدمة على الحاجز، يتم حماية الحدود البولندية البيلاروسية بشكل فعال!".

ويُعد هذا ثاني نفق يتم اكتشافه تحت الحدود البولندية البيلاروسية هذا العام، بعد الكشف عن النفق الأول في منطقة نشاط وحدة حرس الحدود في ناريفكا.

وقد تم اكتشاف النفقين باستخدام الأنظمة الإلكترونية المتقدمة التي جرى تركيبها حديثاً في هذه المنطقة، وفقاً للمسؤولين المحليين.

وفي إطار تعزيز الحدود، تم تحديث جزء كبير من هذه الأنظمة في يوليو الماضي بتركيب أجهزة حديثة مثل الكاميرات الحرارية المتطورة.

إلى جانب ذلك، أفاد فرع حرس الحدود في بودلاسكي بتسجيل أكثر من 60 محاولة لعبور الحدود البولندية البيلاروسية بشكل غير قانوني يوم الخميس فقط.

وبشكل إجمالي، سجل ضباط حرس الحدود منذ يناير 2025 أكثر من 26,700 محاولة غير قانونية لعبور هذه الحدود، وفق يورونيوز.

تأتي هذه التطورات في سياق أوسع، حيث كانت الحدود البولندية البيلاروسية منذ عام 2021 مركزاً لأزمة هجرة وإنسانية على الجبهة الشرقية للاتحاد الأوروبي.

وتدعي الحكومة البولندية أن هذه الأزمة جزء من استراتيجية "حرب هجينة" أوسع تهدف إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة، حيث تتهم بولندا وحلفاؤها الحكومة البيلاروسية بإثارة الأزمة من خلال جلب مهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا إلى بيلاروسيا ثم نقلهم إلى الحدود مع بولندا.

على صعيد متصل، تعرضت بولندا لانتقادات من قبل منظمات حقوق الإنسان بسبب تعاملها مع محاولات العبور غير القانونية، حيث أشار المنتقدون بشكل خاص إلى الاستخدام المزعوم لأسلوب "الدفع الخلفي" لإعادة المهاجرين إلى بيلاروس دون السماح لهم بالتقدم بطلب اللجوء.