مسرور بارزاني: نواصل تنفيذ التزاماتنا رغم التحديات

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- دشّن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، مستشفى «شورش-هیتیت» العام في ناحية ديرالوك التابعة لقضاء العمادية ضمن محافظة دهوك.

وقال رئيس الوزراء مسرور بارزاني في منشور على منصة X حول افتتاح المستشفى: افتتحنا مستشفى بسعة 100 سرير وبكلفة 43 مليون دولار في ناحية ديرالوك التابعة لقضاء العمادية.

وأضاف رئيس الحكومة: مستشفى شورش-هیتیت سيقدم خدماته لأكثر من 250 ألف نسمة من سكان المنطقة، وهذا إنجاز آخر نضيفه إلى التزاماتنا التي نفذناها، رغم كل التحديات التي تواجه مسيرة التقدم.

نەخۆشخانەیەکی 100 قەرەوێڵەییمان بە گوژمەی 43 ملیۆن دۆلار لە شارەدێی دێرەلووکی سەر بە قەزای ئامێدی کردەوە.



نەخۆشخانەی (شۆرەش-هێتیت) خزمەتی زیاتر لە 250 هەزار دانیشتووی ناوچەکە دەکات و بەڵێنێکی دیکەمانە کە جێبەجێمان کرد، سەرەڕای هەموو هەوڵەکان بۆ پەکخستنی پێشکەوتنمان. — Masrour Barzani (@masrourbarzani) October 22, 2025

تجهيزات عالمية وخدمات متكاملة

يضم مستشفى «شورش-هیتیت» العام، كوادر طبية وإدارية تتجاوز 200 موظف، من بينهم 25 طبيبًا متخصصًا. وقد تم تجهيزه بأقسام طبية متطورة تشمل:

ست غرف عمليات كبرى وصغرى.

قسم طوارئ واستقبال مجهز بالكامل.

أقسام الأشعة، السونار، والمفراس (CT Scan)، والرنين المغناطيسي (MRI).

وحدة غسيل الكلى.

قسم العلاج الطبيعي.

مختبرات متطورة وصيدلية.

قسم الولادة وغرف الإنعاش.

ومن المتوقع أن يستقبل المستشفى أكثر من 300 مريض يوميًا، مما سيخفف الضغط بشكل كبير عن مستشفيات مركز المحافظة.