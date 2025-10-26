مسرور بارزاني: (ميگل) مشروع نوعي يعزز الأمن الغذائي ويخلق فرص عمل لأبناء كوردستان

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- افتتح رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الأحد، مشروع (ميگل) للإنتاج الغذائي، مؤكداً أن هذا المشروع يُعدّ من الخطوات المهمة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي وتطوير البنية الاقتصادية للإقليم عبر دعم القطاع الخاص وتشجيع الإنتاج المحلي بمعايير دولية.

وقال رئيس الحكومة في كلمته خلال الافتتاح: "يسعدني أن أكون معكم اليوم في افتتاح مشروع ميگل، الذي هو بلا شك مشروع مهم جدًا في إقليم كوردستان. زرت المشروع وتفقدت أقسامه المختلفة، وسُررت بأنه أُنجز بأيدٍ وقدرات محلية، فيما جُهّز بأحدث التقنيات العالمية وبأسلوب معاصر ومتطور".

وأوضح أن المشروع سيخضع لرقابة مستمرة من قبل وزارة الصحة، لضمان تطبيق معايير السلامة والجودة في جميع مراحل الإنتاج، مؤكداً أن "المواطن الكوردي يمكنه اليوم أن يطمئن بأن المنتجات المحلية آمنة وصحية وخاضعة لمعايير دولية صارمة".

وأشار مسرور بارزاني إلى أن المشروع يمثل نقلة نوعية في مجال الأمن الغذائي: "حتى الآن، كنا نشهد انتشار الأمراض بسبب إنتاج اللحوم بطرق غير صحية. أما الآن، ومع هذا المشروع، يمكن توحيد عمليات الإنتاج والمراقبة في مكان واحد يضمن للمواطنين لحوماً ومنتجات غذائية آمنة ذات جودة عالية".

وأضاف أن المشروع سيسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير المنتجات المحلية للمواطنين بأسعار مناسبة وجودة مضمونة، في خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة في القطاع الغذائي.

وأكد رئيس الحكومة أن تنفيذ المشروع تم بتمويل من القطاع الخاص، بينما تولت الحكومة دور الداعم والمسهّل، موضحًا أن "حكومة إقليم كوردستان مستمرة في دعم المشاريع الاستثمارية المنتجة، خصوصًا في القطاعات الزراعية والغذائية، لتقوية البنية التحتية الاقتصادية للإقليم، وخلق فرص جديدة أمام المستثمرين والمزارعين".

وبيّن أن المشروع سيتكامل مع مشاريع أخرى في مجالات تربية المواشي، والأعلاف، والاستفادة من المخرجات الثانوية مثل الجلود والمخلفات الحيوانية التي يمكن تحويلها إلى منتجات صناعية جديدة، مما يفتح المجال أمام شركات أخرى للاستثمار وخلق المزيد من فرص العمل.

وأعرب مسرور بارزاني عن سعادته بتوفير أكثر من ألف فرصة عمل ضمن المشروع، مشيرًا إلى أن مثل هذه المشاريع تُمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين القطاعين العام والخاص.

وفي ختام كلمته، وجه شكره وتقديره إلى القائمين على تنفيذ المشروع، قائلاً: "أتمنى لكم النجاح، وآمل أن تتكرر مثل هذه المشاريع في كل مدن كوردستان. اليوم يمكن لمواطنينا أن يطمئنوا إلى أن اللحوم والمنتجات الغذائية المنتجة هنا صحية وآمنة، وهي ثمرة جهد محلي نفتخر به".

ويمثل مشروع ميگل للإنتاج الغذائي نموذجًا متطورًا في مسار تنويع الاقتصاد الكوردستاني، عبر الجمع بين التكنولوجيا الحديثة والقدرات المحلية، بما يعزز الأمن الغذائي، ويوفر فرص عمل، ويفتح آفاقًا جديدة أمام الاستثمارات المحلية والإقليمية.