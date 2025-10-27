روسيا تعلن اعتراض 193 مسيرة أوكرانية خلال الليل

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح الإثنين اعتراض 193 مسيرة أوكرانية ليل الأحد الإثنين، فيما أفادت سلطات محلية بسقوط قتيل في الهجوم.

وأفاد حاكم منطقة بريانسك المحاذية لأوكرانيا ألكسندر بوغوماز صباح الإثنين عبر تلغرام، عن مقتل سائق حافلة صغيرة وإصابة خمسة من الركاب بجروح في قرية بوغار.

وأوضحت وزارة الدفاع أنه تم إسقاط 47 مسيرة فوق بريانسك و40 فوق منطقة موسكو، كانت متوجهة بمعظمها إلى العاصمة.

وتنفذ روسيا منذ أن شنت الحرب على أوكرانيا قبل ثلاث سنوات ونصف، هجمات شبه يومية بواسطة المسيرات والصواريخ على أوكرانيا التي ترد باستهداف الأراضي الروسية.

وتكثف كييف ضرباتها مستهدفة بصورة خاصة منشآت الطاقة الروسية.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت إنه لن "يهدر وقته" في ترتيب لقاء جديد مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلا إذا أبدى الاخير جدية في التوصل الى اتفاق ينهي الحرب في أوكرانيا.

من جانبها، نددت روسيا الأحد بـ"محاولات" لتقويض حوارها "البناء" مع الولايات المتحدة.

AFP