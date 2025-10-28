واشنطن وطوكيو توقّعان اتفاقية لـ"تأمين إمدادات" المعادن النادرة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلن البيت الأبيض أنّ الولايات المتّحدة واليابان وقّعتا الثلاثاء خلال زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى طوكيو اتفاقية إطارية لـ"تأمين إمدادات" البلدين من المعادن النادرة، في وقت تفرض فيه الصين قيودا صارمة على صادراتها من هذه المواد الأساسية.

وتنصّ هذه الوثيقة التي وقّعها الرئيس الأميركي ورئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي ونشر فحواها البيت الأبيض على تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة واليابان وتأمين رؤوس الأموال اللازمة من القطاعين العام والخاص لدعم استخراج هذه المعادن ومعالجتها في كلا البلدين.

وبحسب البيت الأبيض فإنّ الولايات المتّحدة واليابان ستعملان "سويّا على تحديد المشاريع ذات الاهتمام المشترك لمعالجة الثغرات في سلاسل إمداد المعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة، بما في ذلك المنتجات المشتقّة مثل المغناطيسات الدائمة والبطاريات والمحفّزات والمواد البصرية".

وأضاف البيان أنّ البلدين "يعتزمان حشد دعم القطاعين الحكومي والخاص" لتحقيق هذه الغايات.

ويأتي هذا الاتفاق بعد وقت قصير من إعلان الصين عن فرض قيود جديدة على تصدير التقنيات المتعلقة بهذه المعادن النادرة، ممّا أثار استياء كل من الولايات المتحدة واليابان وأوروبا.

وفي 9 تشرين الأول/أكتوبر الجاري أعلنت الصين تشديد القيود على تصدير هذه المواد الأساسية للصناعات الحديثة والسيارات الكهربائية والألواح الشمسية وصولا حتى إلى تصنيع الصواريخ.

AFP