مسرور بارزاني لـ كوردستان24: إذا طلبت منا الحكومة الاتحادية المساعدة في مجال الكهرباء فسنفعل ذلك

منذ 54 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، إن حكومته بذلت كل ما في وسعها للاستفادة من موارد كوردستان الطبيعية من أجل توفير التيار الكهربائي على مدار 24 ساعة.

جاء ذلك، خلال تصريحٍ خاص لـ كوردستان 24، على هامش تدشين مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي الاستراتيجي أربيل - دهوك، اليوم الثلاثاء 28 تشرين الثاني 2025، في مدينة دهوك.

وأكّد مسرور بارزاني أن أكثر من 4 مليون مواطن في إقليم كوردستان باتوا يستفيدون من مشروع روناكي، وفي العام المقبل، ستتمتع جميع أنحاء كوردستان بالكهرباء على مدار 24 ساعة.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن الإقليم يسعى لإنتاج الغاز، بحسب إمكانياته، معرباً عن رغبته في مساعدة الحكومة الاتحادية، لا سيما في المناطق المنكوبة.

وشدّد على أن حكومة الإقليم مستعدة لتقديم المساعدة إذا طلبت منها الحكومة الاتحادية ذلك، وقال إنهم قد أبدوا استعدادهم لذلك مسبقاً.

وقال مسرور بارزاني: كل مناطق كوردستان بالنسبة إلينا متساوية كقطعةٍ واحدة، ولا نفرّق بين أي مدينة أو بلدة، وأينما نكن سنعمل على تنفيذ المشاريع، وبعون الله سننجز المزيد من المشاريع الأفضل لخدمة مواطني كوردستان.

وأضاف: نريد أن نستفيد أكثر من الغاز الطبيعي، لكن أولويتنا هي تلبية احتياجات مواطني كوردستان قبل كل شيء.