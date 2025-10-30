56 باحثًا للجامعة الأميركية في بيروت ضمن قائمة الأكثر تأثيرًا في العالم

منذ 23 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- حقّقت الجامعة الأميركية في بيروت (AUB) إنجازًا أكاديميًا عالميًا جديدًا، بعد إدراج 56 عضوًا من هيئتها التعليمية ضمن قائمة "أكثر الباحثين اقتباسًا في العالم" التي تُصدرها جامعة ستانفورد الأميركية بالتعاون مع دار النشر العلمية العالمية "إلزيفير"، في تحديث عام 2025.

ووفقًا لبيان رسمي صادر عن الجامعة، وصلت نسخة منه إلى كوردستان24، فإن هذا الإنجاز يُعزز مكانة الجامعة الأميركية في بيروت على الساحة العالمية، ويؤكد تميّزها البحثي في مختلف المجالات العلمية، كما يبرز الإمكانات العربية وقدرتها على الإسهام في تطوير المعرفة والبحث العلمي عالميًا.

ويُعد هذا التصنيف واحدًا من أهم المراجع البحثية الدولية التي تقيس تأثير العلماء حول العالم، استنادًا إلى مدى انتشار أبحاثهم وتأثيرها العلمي عبر 22 مجالًا رئيسيًا و174 تخصصًا فرعيًا.

ويرتكز التقييم على مجموعة من المؤشرات تشمل عدد الاقتباسات، مؤشر (h-index)، مؤشر (hm-index) المعدل للتأليف المشترك، والمؤشر المركّب (c-score) الذي يقيس التأثير العلمي بعيدًا عن عدد المنشورات، مع الأخذ في الاعتبار الأدوار التأليفية المختلفة للباحثين كالمؤلف الأول أو الأخير.

وبحسب البيان، فإن الأكاديميين المشمولين في التصنيف ينتمون إلى 25 مجالًا علميًا تمثّل الكليات الست في الجامعة، ويغطي اختصاصاتهم المتنوعة مجالات الطب، الهندسة، الكيمياء، العلوم الصحية، الأحياء، إدارة الأعمال، التغذية والعلوم الغذائية، ما يكرّس موقع الجامعة في الصدارة البحثية الإقليمية والدولية.

من جانبه، عبّر رئيس الجامعة الأميركية في بيروت، الدكتور فضلو خوري، عن فخره بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن ارتفاع عدد الباحثين المدرجين في القائمة مقارنة بعام 2019 "دليل على التقدّم المتواصل للجامعة".

وقال خوري: "لقد دعوت أعضاء هيئة التدريس منذ عشر سنوات إلى ألا يركزوا على عدد منشوراتهم بل على مدى تأثيرها. واليوم، يأتي هذا الإنجاز تأكيدًا على نجاح هذا النهج."

وأضاف: "لدينا أيضًا عدد كبير من الباحثين المتميزين في العلوم الإنسانية، ورغم أن تأثير أعمالهم لا يُقاس بعدد الاقتباسات، فإنهم يحتلون مواقع متقدمة في مجالاتهم."

تأسست الجامعة الأميركية في بيروت عام 1866، وتستند فلسفتها التعليمية إلى النموذج الليبرالي الأميركي في التعليم العالي. تضم أكثر من 790 أستاذًا متفرغًا، ويبلغ عدد طلابها نحو تسعة آلاف طالب من مختلف دول المنطقة.